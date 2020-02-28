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РПЛ, 20-й тур: расписание и результаты матчей

12:00
«Динамо» примет «Спартак» в матче 20-го тура РПЛ. Фото Александр Федоров, "СЭ"
«Динамо» примет «Спартак» в матче 20-го тура РПЛ. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Российская премьер-лига возвращается после зимнего перерыва. В 20-м туре болельщиков ждет сразу несколько центральных матчей: в субботу «Динамо» примет на своем поле «Спартак», а позже — «Зенит» сыграет с «Локомотивом».

Пятница, 28 февраля

«Крылья Советов» (Самара) — «Оренбург»
Самара. Стадион «Самара Арена». 18.30 (Матч Премьер).
Онлайн-трансляция матча на сайте «СЭ»

Крылья Советов — Оренбург

Суббота, 29 февраля

ЦСКА (Москва) — «Урал» (Екатеринбург)
Москва. Стадион «ВЭБ Арена». 14.00 (Матч Премьер).
Онлайн-трансляция матча на сайте «СЭ»

ЦСКА — Урал

«Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва)
Москва. Стадион «Динамо». 16.30 (Матч Премьер).
Онлайн-трансляция матча на сайте «СЭ»

Динамо — Спартак

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Москва)
Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 19.00 (Матч Премьер).
Онлайн-трансляция матча на сайте «СЭ»

Зенит — Локомотив

«Ахмат» (Грозный) — «Ростов» (Ростов-на-Дону)
Грозный. Стадион «Ахмат Арена». 19.00 (Матч ТВ).
Онлайн-трансляция матча на сайте «СЭ»

Ахмат — Ростов

Воскресенье, 1 марта

«Тамбов» — «Рубин» (Казань)
Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород». 14.00 (Матч Премьер).
Онлайн-трансляция матча на сайте «СЭ»

Тамбов — Рубин

«Краснодар» — «Уфа»
Краснодар. Стадион «Краснодар». 16.30 (Матч Премьер).
Онлайн-трансляция матча на сайте «СЭ»

Краснодар — Уфа

«Сочи» — «Арсенал» (Тула)
Сочи. Стадион «Фишт». 19.00 (Матч Премьер).
Онлайн-трансляция матча на сайте «СЭ»

Сочи — Арсенал Т

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Рестарт РПЛ-2019/2020. 20-й тур. «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Локо» и другие матчи




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