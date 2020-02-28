РПЛ, 20-й тур: расписание и результаты матчей
Пятница, 28 февраля
«Крылья Советов» (Самара) — «Оренбург»
Самара. Стадион «Самара Арена». 18.30 (Матч Премьер).
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Суббота, 29 февраля
ЦСКА (Москва) — «Урал» (Екатеринбург)
Москва. Стадион «ВЭБ Арена». 14.00 (Матч Премьер).
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«Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва)
Москва. Стадион «Динамо». 16.30 (Матч Премьер).
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«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Москва)
Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 19.00 (Матч Премьер).
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«Ахмат» (Грозный) — «Ростов» (Ростов-на-Дону)
Грозный. Стадион «Ахмат Арена». 19.00 (Матч ТВ).
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Воскресенье, 1 марта
«Тамбов» — «Рубин» (Казань)
Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород». 14.00 (Матч Премьер).
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«Краснодар» — «Уфа»
Краснодар. Стадион «Краснодар». 16.30 (Матч Премьер).
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«Сочи» — «Арсенал» (Тула)
Сочи. Стадион «Фишт». 19.00 (Матч Премьер).
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