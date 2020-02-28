РПЛ, 20-й тур: расписание и результаты матчей

Российская премьер-лига возвращается после зимнего перерыва. В 20-м туре болельщиков ждет сразу несколько центральных матчей: в субботу «Динамо» примет на своем поле «Спартак», а позже — «Зенит» сыграет с «Локомотивом».

Пятница, 28 февраля

«Крылья Советов» (Самара) — «Оренбург»

Самара. Стадион «Самара Арена». 18.30 (Матч Премьер).

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Суббота, 29 февраля

ЦСКА (Москва) — «Урал» (Екатеринбург)

Москва. Стадион «ВЭБ Арена». 14.00 (Матч Премьер).

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«Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва)

Москва. Стадион «Динамо». 16.30 (Матч Премьер).

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«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Москва)

Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 19.00 (Матч Премьер).

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«Ахмат» (Грозный) — «Ростов» (Ростов-на-Дону)

Грозный. Стадион «Ахмат Арена». 19.00 (Матч ТВ).

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Воскресенье, 1 марта

«Тамбов» — «Рубин» (Казань)

Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород». 14.00 (Матч Премьер).

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«Краснодар» — «Уфа»

Краснодар. Стадион «Краснодар». 16.30 (Матч Премьер).

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«Сочи» — «Арсенал» (Тула)

Сочи. Стадион «Фишт». 19.00 (Матч Премьер).

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