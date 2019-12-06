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РПЛ, 19-й тур: расписание и трансляции матчей

09:00
Валерий Карпин и Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин и Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Чемпионат России перед зимней паузой.

Зенит — Динамо

6 декабря. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 19.30 (Матч ТВ).

Судья: Волошин (Смоленск).

Зенит — Динамо

Арсенал — Локомотив

6 декабря. Тула. Стадион «Арсенал». 19.30 (Матч Премьер).

Судья: Иванов (Ростов-на-Дону).

Арсенал Т — Локомотив

Тамбов — Оренбург

7 декабря. Саранск. Стадион «Мордовия Арена». 14.00 (Матч Премьер).

Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).

Тамбов — Оренбург

Краснодар — ЦСКА

7 декабря. Краснодар. Стадион «Краснодар». 16.30 (Матч ТВ).

Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).

ВАР: Сухой (Люберцы). Кукуян (Сочи).

Краснодар — ЦСКА

Ахмат — Уфа

7 декабря. Грозный. Стадион «Ахмат Арена». 19.00 (Матч Премьер).

Судья: Карасев (Москва).

ВАР: Мешков (Дмитров). Иванов (Ростов-на-Дону).

Ахмат — Уфа

Крылья Советов — Урал

8 декабря. Самара. Стадион «Самара Арена». 14.00 (Матч Премьер).

Судья: Панин (Дмитров).

Крылья Советов — Урал

Сочи — Рубин

8 декабря. Сочи. Стадион «Фишт». 16.30 (Матч Премьер).

Судья: Лапочкин (Санкт-Петербург).

Сочи — Рубин

Спартак — Ростов

8 декабря. Москва. Стадион «Открытие Арена». 19.00 (Матч Премьер).

Судья: Турбин (Дмитров).

ВАР: Казарцев. Безбородов (оба[1]— Санкт-Петербург).

Спартак — Ростов

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой




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