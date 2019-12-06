РПЛ, 19-й тур: расписание и трансляции матчей
6 декабря. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 19.30 (Матч ТВ).
Судья: Волошин (Смоленск).
6 декабря. Тула. Стадион «Арсенал». 19.30 (Матч Премьер).
Судья: Иванов (Ростов-на-Дону).
7 декабря. Саранск. Стадион «Мордовия Арена». 14.00 (Матч Премьер).
Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).
7 декабря. Краснодар. Стадион «Краснодар». 16.30 (Матч ТВ).
Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).
ВАР: Сухой (Люберцы). Кукуян (Сочи).
7 декабря. Грозный. Стадион «Ахмат Арена». 19.00 (Матч Премьер).
Судья: Карасев (Москва).
ВАР: Мешков (Дмитров). Иванов (Ростов-на-Дону).
8 декабря. Самара. Стадион «Самара Арена». 14.00 (Матч Премьер).
Судья: Панин (Дмитров).
8 декабря. Сочи. Стадион «Фишт». 16.30 (Матч Премьер).
Судья: Лапочкин (Санкт-Петербург).
8 декабря. Москва. Стадион «Открытие Арена». 19.00 (Матч Премьер).
Судья: Турбин (Дмитров).
ВАР: Казарцев. Безбородов (оба[1]— Санкт-Петербург).
Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр