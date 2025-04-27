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«Краснодар» оторвался от «Зенита», ЦСКА опередил «Спартак»: таблица РПЛ после 26-го тура

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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян празднует гол в ворота махачкалинского «Динамо» (3:2).
Фото ФК «Краснодар»

В воскресенье, 27 апреля, матчем «Рубин» — «Факел» (2:1) завершился 26-й тур РПЛ.

Лидер чемпионата «Краснодар» победил махачкалинское «Динамо» (3:2) и увеличил отрыв от «Зенита», который сыграл вничью с «Динамо» (1:1).

ЦСКА обыграл «Спартак» (2:1) и обошел красно-белых в турнирной таблице.

РПЛ: результаты всех матчей 26-го тура

В 27-м туре встречаются: 2 мая «Акрон» — «Динамо» Махачкала (18.00);

3 мая «Локомотив» — «Оренбург» (17.00), «Краснодар» — «Рубин» (19.30);

4 мая «Факел» — «Спартак» (14.00), «Ахмат» — ЦСКА (16.30), «Зенит» — «Пари НН» (19.30), «Химки» — «Ростов» (19.30);

5 мая «Крылья Советов» — «Динамо» (18.30).

Источник: Турнирная таблица РПЛ
РПЛ
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РПЛ, 26-й тур: «Рубин» победил «Факел», «Спартак» уступил ЦСКА и другие матчи
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 26 17 7 2 52-20 58
2
 Зенит 26 16 6 4 51-17 54
3
 ЦСКА 26 15 6 5 41-18 51
4
 Спартак 26 15 5 6 49-23 50
5
 Динамо 26 13 8 5 54-30 47
6
 Локомотив 26 13 6 7 43-37 45
7
 Рубин 26 11 6 9 34-38 39
8
 Ростов 26 10 7 9 39-39 37
9
 Кр. Советов 26 8 6 12 32-40 30
10
 Акрон 26 8 5 13 33-47 29
11
 Динамо Мх 26 6 9 11 25-31 27
12
 Химки 26 5 9 12 30-47 24
13
 Пари НН 26 6 5 15 20-47 23
14
 Ахмат 26 4 11 11 23-40 23
15
 Оренбург 26 4 5 17 23-48 17
16
 Факел 26 2 9 15 12-39 15
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25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 2 : 3
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 1 : 1
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 1 : 0
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 1 : 1
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 1 : 2
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 2 : 0
27.04 16:30
Химки – Акрон
 2 : 2
27.04 19:00
Рубин – Факел
 2 : 1
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 13
Эсекиэль Барко

Эсекиэль Барко

Спартак

 12
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 24 1 8
Никита Каккоев

Никита Каккоев

Пари Нижний Новгород

 22 1 6
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