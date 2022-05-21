«Рубин» и «Уфа»: расклад в борьбе за невылет из РПЛ

«Рубин» и «Уфа» в очном матче определят вторую команду, которая напрямую вылетит в ФНЛ

«Рубин» примет «Уфу» в заключительном, 30-м туре чемпионата России. Начало встречи — в 17:00 (мск). Казанцы и уфимцы в очном матче определят вторую команду, которая напрямую вылетит в ФНЛ.

«Уфе» (27 очков) для сохранения места в РПЛ необходимо победить, другие результаты оставят в премьер-лиге «Рубин» (29 очков).

Ранее шансов на сохранение места в премьер-лиге уже лишился «Арсенал» (23 очка), который по итогам сезона займет последнюю, 16-ю строчку в турнирной таблице.