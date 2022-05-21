«Динамо» и «Сочи»: расклад в борьбе за серебро РПЛ

«Динамо» и «Сочи» в очном матче разыграют серебро чемпионата России

«Динамо» примет «Сочи» в заключительном, 30-м туре Тинькофф чемпионата России. Начало встречи — в 17:00. Команды в очном матче разыграют серебро и бронзу сезона-2021/22.

Бело-голубых в этой встрече устроит и ничья (в первом круге они выиграли 1:0), сочинцам нужна только победа.

После 29 туров у «Динамо» и «Сочи» по 53 очка в турнирной таблице РПЛ.