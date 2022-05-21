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Сегодня, 09:00

Кто финиширует в зоне стыков РПЛ: расклад на 30-й тур чемпионата

Участники стыковых матчей определятся в 30-м туре РПЛ
Читать «СЭ» в
Леонид Слуцкий («Рубин»), Александр Кержаков («Нижний Новгород»), Сергей Юран («Химки»).
Фото «СЭ»
Матчи 30-го тура РПЛ.
Фото «СЭ»
Турнирная таблица РПЛ перед 30-м туром.
Фото «СЭ»
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В субботу, 21 мая, пройдет 30-й, заключительный тур Тинькофф чемпионата России. Начало всех матчей — в 17:00 (мск).

Турнирная таблица РПЛ перед 30-м туром. Фото "СЭ"
Турнирная таблица РПЛ перед 30-м туром.
Фото «СЭ»

Среди команд, которым грозят стыковые матчи, в наилучшей ситуации находится «Урал». В последнем туре он встретится с «Арсеналом», у которого не осталось турнирной мотивации. Победа сохранит команде Игоря Шалимова место в премьер-лиге, при ничьей нужно будет ждать осечек конкурентов.

«Нижний Новгород» по личным встречам опережает «Урал», но в последнем туре встречается с «Зенитом». «Нижнему» нужно либо творить сенсацию, либо ждать неудач двух из трех преследователей.

«Химки» почти наверняка выберутся из зоны стыков, если обыграют «Спартак» (исключение — синхронные победы «Нижнего» и «Урала»). Ничья и поражение, скорее всего, продлят сезон команды Сергея Юрана на два стыковых матча.

Матчи 30-го тура РПЛ. Фото "СЭ"
Матчи 30-го тура РПЛ.
Фото «СЭ»

«Рубин» избежит стыков только в том случае, если победит «Уфу», а две команды из тройки «Нижний», «Урал», «Химки» потеряют очки. Ничья точно отправит казанцев на встречу с представителем ФНЛ.

Наконец, «Уфа» поднимется выше 13-го места, если обыграет «Рубин»; «Нижний Новгород» и «Урал» проиграют, а «Химки» поделят очки со «Спартаком». В таком случае по 30 очков окажется у четырех команд и в стыки отправятся «Нижний» и «Химки».

Стыковые матчи между командами РПЛ и ФНЛ должны пройти 25 и 28 мая, команды первого дивизиона проведут первые игры дома.

РПЛ
ФК Нижний Новгород (Олимпиец)
ФК Рубин (Казань)
ФК Урал
ФК Уфа
ФК Химки
0
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«Рубин» и «Уфа»: расклад в борьбе за невылет из РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 12
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

 15 1 0
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