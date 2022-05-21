Кто финиширует в зоне стыков РПЛ: расклад на 30-й тур чемпионата

В субботу, 21 мая, пройдет 30-й, заключительный тур Тинькофф чемпионата России. Начало всех матчей — в 17:00 (мск).

Турнирная таблица РПЛ перед 30-м туром. Фото «СЭ»

Среди команд, которым грозят стыковые матчи, в наилучшей ситуации находится «Урал». В последнем туре он встретится с «Арсеналом», у которого не осталось турнирной мотивации. Победа сохранит команде Игоря Шалимова место в премьер-лиге, при ничьей нужно будет ждать осечек конкурентов.

«Нижний Новгород» по личным встречам опережает «Урал», но в последнем туре встречается с «Зенитом». «Нижнему» нужно либо творить сенсацию, либо ждать неудач двух из трех преследователей.

«Химки» почти наверняка выберутся из зоны стыков, если обыграют «Спартак» (исключение — синхронные победы «Нижнего» и «Урала»). Ничья и поражение, скорее всего, продлят сезон команды Сергея Юрана на два стыковых матча.

Матчи 30-го тура РПЛ. Фото «СЭ»

«Рубин» избежит стыков только в том случае, если победит «Уфу», а две команды из тройки «Нижний», «Урал», «Химки» потеряют очки. Ничья точно отправит казанцев на встречу с представителем ФНЛ.

Наконец, «Уфа» поднимется выше 13-го места, если обыграет «Рубин»; «Нижний Новгород» и «Урал» проиграют, а «Химки» поделят очки со «Спартаком». В таком случае по 30 очков окажется у четырех команд и в стыки отправятся «Нижний» и «Химки».

Стыковые матчи между командами РПЛ и ФНЛ должны пройти 25 и 28 мая, команды первого дивизиона проведут первые игры дома.