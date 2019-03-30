Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур. Расписание и результаты матчей

"Крылья Советов" (Самара) - "Арсенал" (Тула) - 0:1 (0:0)
Гол: Джорджевич, 66.
"Крылья Советов" (Самара): Рыжиков, Зотов, Бурлак, Рохель, Денисов (Яковлев, 60), Самедов, Тимофеев, Шишкин, Ананидзе (Ткачук, 74), Канунников, Корниленко (Шейдаев, 73).
"Арсенал" (Тула): Левашов (Нигматуллин, 24), Комбаров, Беляев, Григалава, Хагуш, Бакаев, Кадири, Горбатенко, Ткачев (Берхамов, 86), Мирзов, Джорджевич.
Предупреждения: Джорджевич, 2. Хагуш, 9. Комбаров, 17. Корниленко, 27. Бурлак, 54. Ткачев, 54. Горбатенко, 79. Шишкин, 80. Самедов, 82. Нигматуллин, 89.
Судьи: Матюнин. Аверьянов (оба - Москва), Глот (Ярославль).
29 марта. Самара. Стадион "Самара Арена".
"Енисей" (Красноярск) - "Рубин" (Казань) - 1:1 (0:0)
Голы: Байрамян, 59 (0:1). Гаджибеков, 72 (1:1).
"Енисей" (Красноярск): Нестеренко, Ятченко (Савичев, 71), Гаджибеков, Грицаенко, Кичин, Данченко, Огуде, Сарр, Торбинский (Зотов, 46), Саркисов (Кутьин, 90+4), Соболев.
"Рубин" (Казань): И.А.Коновалов, Цаллагов, Уремович, Камболов, Сорокин, Устинов (Степанов, 69), Подберезкин (Могилевец, 75), Башкиров, Байрамян, И.Коновалов, Сагитов (Бухаров, 60).
Предупреждения: Сорокин, 21. Подберезкин, 22. Огуде, 42. Устинов, 45+2. Уремович, 47. И.Коновалов, 69. Башкиров, 90+2. Соболев, 90+5.
Удаление: Огуде, 43 (грубая игра, вторая ж.к.).
Судьи: Мешков (Дмитров). Стипиди (Краснодар), Петросян (Бронницы).
30 марта. Красноярск. Стадион "Центральный".
"Динамо" (Москва) – "Локомотив" (Москва)
Начало матча – 14.00
"СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи
"Ахмат" (Грозный) – "Спартак" (Москва)
Начало матча – 16.30
"СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи
"Ростов" (Ростов-на-Дону) – "Урал" (Екатеринбург)
Начало матча – 19.00
"СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи
31 марта
"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Оренбург"
Начало матча – 14.00
"СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи
ЦСКА (Москва) – "Уфа"
Начало матча – 16.30
"СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи
"Краснодар" – "Анжи" (Махачкала)
Начало матча – 19.00
"СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи
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