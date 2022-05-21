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Сегодня, 09:05

Комбаров считает, что расширение РПЛ компенсирует отсутствие российских клубов в еврокубках

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дмитрий Комбаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в разговоре с «СЭ» высказался о возможном расширении РПЛ.

«Странно, что к последнему туру мы не знаем, кто вылетит. Думаю, что спортивный принцип должен присутствовать в любом случае. Если будут расширять лигу, то два последних места должны играть стыковые матчи с командами, которые займут третье и четвертое места в ФНЛ-1. Это будет оптимально. Спортивный принцип не должен нарушаться. Учитывая, что сегодня у нас нет европейских соревнований, нужно расширять лигу. Это позволит компенсировать наше отсутствие в Европе», — сказал Комбаров «СЭ».

В апреле появилась информация о том, что число команд в РПЛ могут увеличить до 18. В данный момент в лиге участвуют 16 клубов. Команды, занявшие 15-е и 16-е места по итогам сезона, вылетают в Олимп-ФНЛ напрямую, а команды, которые занимают 13-ю и 14-ю строчки, играют стыковые матчи против тех, кто завершил сезон на 3-м и 4-м местах в ФНЛ.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Сочи

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки
Спартак

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
Дмитрий Комбаров
РПЛ
2
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Кто финиширует в зоне стыков РПЛ: расклад на 30-й тур чемпионата
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
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Дмитрий Полоз

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