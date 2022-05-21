Комбаров считает, что расширение РПЛ компенсирует отсутствие российских клубов в еврокубках

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в разговоре с «СЭ» высказался о возможном расширении РПЛ.

«Странно, что к последнему туру мы не знаем, кто вылетит. Думаю, что спортивный принцип должен присутствовать в любом случае. Если будут расширять лигу, то два последних места должны играть стыковые матчи с командами, которые займут третье и четвертое места в ФНЛ-1. Это будет оптимально. Спортивный принцип не должен нарушаться. Учитывая, что сегодня у нас нет европейских соревнований, нужно расширять лигу. Это позволит компенсировать наше отсутствие в Европе», — сказал Комбаров «СЭ».

В апреле появилась информация о том, что число команд в РПЛ могут увеличить до 18. В данный момент в лиге участвуют 16 клубов. Команды, занявшие 15-е и 16-е места по итогам сезона, вылетают в Олимп-ФНЛ напрямую, а команды, которые занимают 13-ю и 14-ю строчки, играют стыковые матчи против тех, кто завершил сезон на 3-м и 4-м местах в ФНЛ.