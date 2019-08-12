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Человека, крикнувшего "Судья – козел", зовут Ризван Эдильсултанов. Его уволили из "Ахмат Арены"

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Арбитра матча 5-го тура чемпионата России "Ахмат""Спартак" (1:3) Алексея Сухого оскорбил по громкой связи сотрудник пресс-службы стадиона "Ахмат Арена" Ризван Эдильсултанов, этот человек уволен. Об этом "СЭ" сообщили в пресс-службе ФК "Ахмат".

Игра состоялась в Грозном в воскресенье. Инцидент произошел на 82-й минуте встречи.

– Дирекция стадиона выяснила, что рядом с дикторской находился сотрудник пресс-службы "Ахмат Арены" Ризван Эдильсултанов. Когда Мбенга удалили, он вошел в дикторскую, взял микрофон и крикнул на эмоциях "Судья – козел". Нам сообщили, что этот сотрудник уволен, – сообщили в пресс-службе "Ахмата". (Илья Андреев)

"Судья - козел". На стадионе в Грозном вновь оскорбили арбитра по громкой связи

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