На стадионе в Грозном снова кричали в микрофон

Во втором тайме матча 5-го тура чемпионата России между "Ахматом" и "Спартаком" по системе громкой связи на стадионе в Грозном выкрикивали слова.

Слова не были связаны с техническим объявлением. Публика на арене отреагировала одобрительно. В соцсетях предположили, что после приветствия прозвучала фраза "Судья – козел".

Это случилось после удаления нападающего "Ахмата" Аблая Мбенга на 77-й минуте. "Спартак" к тому времени вел со счетом 3:1.

"Вот-вот, кто-то дорвался до микрофона. Это уже не судья – продажная. Помните, такую фразу? Тут "продажный" из фразы исчезло", – отметил один из комментаторов матча.

Также комментатор ТВ-трансляции сообщил, что президент "Ахмата" Магомед Даудов появился между скамейками и показал жест пальцем в адрес арбитра.

Главный арбитр матча – Алексей Сухой из Люберец.