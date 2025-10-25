Челестини считает, что Акинфеев может отметить 40 лет игры за ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини поделился мнением, сколько еще может выступать вратарь и капитан армейцев Игорь Акинфеев.

«Ситуация в концовке матча с «Крыльями Советов» была не самой благоприятной для нас, конечно, я нервничал, Безусловно, я хотел бы выпустить Игоря Акинфеева в этот значимый для него и ЦСКА день, но у него пока повреждение. Я не думал о том, чтобы выпустить его на поле под аплодисменты. Но мне кажется, что у него еще много лет футбольной карьеры. Вполне возможно, что мы сможем отметить его 40 лет игры за ЦСКА», — цитирует Челестини ТАСС.

Матч 13-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0) 39-летний голкипер провел игру в запасе, так как не полностью восстановился после травмы голеностопа. ЦСКА посвятил матч Акинфееву, который провел в системе красно-синих 35 лет.

В составе команды он является шестикратным чемпионом России, восьмикратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также победителем Кубка УЕФА.