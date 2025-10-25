Челестини заявил, что не будет обсуждать с Глебовым стычку с Рассказовым
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал стычку полузащитника команды Кирилла Глебова с защитником «Крыльев Советов» Николаем Рассказовым на 55-й минуте матча 13-го тура РПЛ.
Игра прошла в субботу, 25 октября, в Москве и завершилась победой армейцев со счетом 1:0.
«Глебов — очень молодой. Он переживает опыт. Такие вещи, как стычка с Рассказовым — случаются. Я эпизод не пересматривал. И дополнительно обсуждать с ним его не буду», — цитирует Челестини «Чемпионат».
ЦСКА набрал 27 баллов и вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья» с 13 баллами сохраняют 11-ю позицию.
Источник: Чемпионат
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|- : -
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