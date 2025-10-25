Челестини заявил, что не будет обсуждать с Глебовым стычку с Рассказовым

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал стычку полузащитника команды Кирилла Глебова с защитником «Крыльев Советов» Николаем Рассказовым на 55-й минуте матча 13-го тура РПЛ.

Игра прошла в субботу, 25 октября, в Москве и завершилась победой армейцев со счетом 1:0.

«Глебов — очень молодой. Он переживает опыт. Такие вещи, как стычка с Рассказовым — случаются. Я эпизод не пересматривал. И дополнительно обсуждать с ним его не буду», — цитирует Челестини «Чемпионат».

ЦСКА набрал 27 баллов и вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья» с 13 баллами сохраняют 11-ю позицию.