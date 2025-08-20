Челестини опроверг возможный уход Кисляка

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника Матвея Кисляка.

— Появилась информация, что «Галатасарай» интересуется Кисляком.

— Матвей играет хорошо, как и вся команда. И Кисляк отсюда не уйдет.

В сезоне-2025/26 20-летний полузащитник в 5 матчах забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.