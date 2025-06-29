Карпин о приглашении Антона Миранчука в «Динамо»: «Номер есть, после пресс-конференции ему позвоню»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин ответил на вопрос о возможном приглашении в команду полузащитника «Сьона» Антона Миранчука.

— Антон Миранчук сейчас скучает по России. Не хотите его забрать в «Динамо»?

— У меня его номер есть. После пресс-конференции ему позвоню.

Миранчук перешел в «Сьон» в сентябре 2024 года. Он забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 24 матчах за команду.

Контракт 29-летнего россиянина с клубом из Швейцарии рассчитан до конца июня 2026 года.