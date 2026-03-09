Лещенко — о стиле одежды тренеров РПЛ: «Хватит в трениках ходить уже! В футболе нужен дресс-код»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» оценил образ главного тренера бело-голубых Ролана Гусева.

«Я с ним не общался еще лично на счет его стиля. Но, наверное, до него уже донесли мои мысли. Мне вообще нравится, когда на волейбол, хоккей, баскетбол идут как на праздник. В хоккее и баскетболе существует дресс-код. В футболе он тоже нужен. Хватит в трениках ходить уже! Это же лицо команды», — сказал Лещенко «СЭ».

Ранее Лещенко назвал стиль одежды Гусева примером для всех тренеров РПЛ.

После 20 туров «Динамо» набрало 27 очков и находится на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ.