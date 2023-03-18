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18 марта, 19:33

Чаще «Сочи» в последние 10 лет крупно проигрывали только три клуба

Кирилл Бурдаков
Статистик
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«Факел» на своем поле в матче 20-го тура разгромил «Сочи» со счетом 3:0 и одержал третью в истории крупную победу в высшем дивизионе. В 1997 году воронежцы победили «КАМАЗ» (4:0), а в 2001-м — «Ростсельмаш» (4:1).

Для «Сочи» неудача на Центральном стадионе профсоюзов стала уже шестой в нынешнем чемпионате. Ранее черноморцы был разгромлены «Оренбургом» (1:4 и 0:4), ЦСКА (0:3), «Спартаком» (0:3) и «Зенитом» (0:7).

В XXI веке чаще сочинцев крупно уступали «Томь» (в двух сезонах), «Черноморец», «Алания», «Кубань», «Волга» и «Тамбов». Антирекорд чемпионата — 13 разгромов — принадлежит «Тюмени» — 2008.

Все команды, которые терпели больше пяти разгромов в одном чемпионате России в XXI веке

Сезон

Команда

Тренеры

Матчи

Разгромы

Место

2016/17

Томь

Валерий Петраков

30

9

16-е

2011/12

Томь

Валерий Непомнящий, Василий Баскаков, Сергей Передня

44

8

15-е

2013/14

Волга

Юрий Калитвинцев, Андрей Талалаев

30

8

15-е

2020/21

Тамбов

Сергей Первушин

30

8

16-е

2001

Черноморец

Анатолий Байдачный, Виктор Зернов, Сергей Андреев, Хазрет Дышеков

30

7

16-е

2004

Алания

Роллан Кубрис, Юрий Секинаев

30

7

14-е

2009

Кубань

Сергей Овчинников, Погос Галстян

30

7

15-е

2001

Алания

Александр Аверьянов, Александр Яновский

30

6

11-е

2002

Ростсельмаш

Анатолий Байдачный, Сергей Балахнин

30

6

11-е

2005

Терек

Ваит Талгаев, Александр Тарханов

30

6

16-е

2009

Химки

Константин Сарсания, Игорь Чугайнов

30

6

16-е

2013/14

Урал

Павел Гусев, Олег Василенко, Александр Тарханов

30

6

11-е

2014/15

Арсенал

Дмитрий Аленичев

30

6

16-е

2016/17

Арсенал

Сергей Павлов, Сергей Кирьяков

30

6

14-е

2018/19

Енисей

Дмитрий Аленичев

30

6

16-е

2021/22

Арсенал

Дмитрий Парфенов, Миодраг Божович

30

6

16-е

2022/23

Сочи

Вадим Гаранин, Александр Точилин, Курбан Бердыев

20

6

?

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РПЛ
ФК Сочи
ФК Факел (Воронеж)
1
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
7
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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30 тур
18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 2 : 0
18.03 14:15
Урал – Динамо
 0 : 1
18.03 16:30
Факел – Сочи
 3 : 0
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 3 : 2
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 18 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
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