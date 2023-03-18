Чаще «Сочи» в последние 10 лет крупно проигрывали только три клуба
«Факел» на своем поле в матче 20-го тура разгромил «Сочи» со счетом 3:0 и одержал третью в истории крупную победу в высшем дивизионе. В 1997 году воронежцы победили «КАМАЗ» (4:0), а в 2001-м — «Ростсельмаш» (4:1).
Для «Сочи» неудача на Центральном стадионе профсоюзов стала уже шестой в нынешнем чемпионате. Ранее черноморцы был разгромлены «Оренбургом» (1:4 и 0:4), ЦСКА (0:3), «Спартаком» (0:3) и «Зенитом» (0:7).
В XXI веке чаще сочинцев крупно уступали «Томь» (в двух сезонах), «Черноморец», «Алания», «Кубань», «Волга» и «Тамбов». Антирекорд чемпионата — 13 разгромов — принадлежит «Тюмени» — 2008.
Все команды, которые терпели больше пяти разгромов в одном чемпионате России в XXI веке
|
Сезон
|
Команда
|
Тренеры
|
Матчи
|
Разгромы
|
Место
|
2016/17
|
Томь
|
Валерий Петраков
|
30
|
9
|
16-е
|
2011/12
|
Томь
|
Валерий Непомнящий, Василий Баскаков, Сергей Передня
|
44
|
8
|
15-е
|
2013/14
|
Волга
|
Юрий Калитвинцев, Андрей Талалаев
|
30
|
8
|
15-е
|
2020/21
|
Тамбов
|
Сергей Первушин
|
30
|
8
|
16-е
|
2001
|
Черноморец
|
Анатолий Байдачный, Виктор Зернов, Сергей Андреев, Хазрет Дышеков
|
30
|
7
|
16-е
|
2004
|
Алания
|
Роллан Кубрис, Юрий Секинаев
|
30
|
7
|
14-е
|
2009
|
Кубань
|
Сергей Овчинников, Погос Галстян
|
30
|
7
|
15-е
|
2001
|
Алания
|
Александр Аверьянов, Александр Яновский
|
30
|
6
|
11-е
|
2002
|
Ростсельмаш
|
Анатолий Байдачный, Сергей Балахнин
|
30
|
6
|
11-е
|
2005
|
Терек
|
Ваит Талгаев, Александр Тарханов
|
30
|
6
|
16-е
|
2009
|
Химки
|
Константин Сарсания, Игорь Чугайнов
|
30
|
6
|
16-е
|
2013/14
|
Урал
|
Павел Гусев, Олег Василенко, Александр Тарханов
|
30
|
6
|
11-е
|
2014/15
|
Арсенал
|
Дмитрий Аленичев
|
30
|
6
|
16-е
|
2016/17
|
Арсенал
|
Сергей Павлов, Сергей Кирьяков
|
30
|
6
|
14-е
|
2018/19
|
Енисей
|
Дмитрий Аленичев
|
30
|
6
|
16-е
|
2021/22
|
Арсенал
|
Дмитрий Парфенов, Миодраг Божович
|
30
|
6
|
16-е
|
2022/23
|
Сочи
|
Вадим Гаранин, Александр Точилин, Курбан Бердыев
|
20
|
6
|
?
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|15
|3
|1
|53-9
|48
|
2
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
3
|Ростов
|19
|11
|5
|3
|35-27
|38
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|34-20
|32
|
6
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
7
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|19
|5
|5
|9
|20-30
|20
|
13
|Пари НН
|19
|5
|4
|10
|23-34
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19-40
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|18.03
|12:00
|
Оренбург – Спартак
|2 : 0
|18.03
|14:15
|
Урал – Динамо
|0 : 1
|18.03
|16:30
|
Факел – Сочи
|3 : 0
|18.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|3 : 2
|19.03
|14:00
|
Химки – Ростов
|- : -
|19.03
|16:30
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|19.03
|16:30
|
Пари НН – Торпедо
|- : -
|19.03
|19:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3