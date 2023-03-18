Чаще «Сочи» в последние 10 лет крупно проигрывали только три клуба

«Факел» на своем поле в матче 20-го тура разгромил «Сочи» со счетом 3:0 и одержал третью в истории крупную победу в высшем дивизионе. В 1997 году воронежцы победили «КАМАЗ» (4:0), а в 2001-м — «Ростсельмаш» (4:1).

Для «Сочи» неудача на Центральном стадионе профсоюзов стала уже шестой в нынешнем чемпионате. Ранее черноморцы был разгромлены «Оренбургом» (1:4 и 0:4), ЦСКА (0:3), «Спартаком» (0:3) и «Зенитом» (0:7).

В XXI веке чаще сочинцев крупно уступали «Томь» (в двух сезонах), «Черноморец», «Алания», «Кубань», «Волга» и «Тамбов». Антирекорд чемпионата — 13 разгромов — принадлежит «Тюмени» — 2008.

Все команды, которые терпели больше пяти разгромов в одном чемпионате России в XXI веке