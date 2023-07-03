Оресте Чинквини: «Сомневаюсь, что в данный момент переход российских игроков в Италию реален»

Бывший менеджер сборной России Оресте Чинквини сомневается в новостях об интересе итальянских клубов к российским футболистам.

«Сложно судить о реальности интереса клубов серии А к российским игрокам, для меня самый очевидный показатель то, что ни в одной итальянской газете таких новостей не было. Сомневаюсь, что в данный момент переход россиян в Италию реален, такой трансфер с большой долей вероятности не удастся осуществить. Почему? Потому что для итальянцев сейчас сложно иметь отношения с российскими клубами, это может быть большой проблемой», — приводит «РБ Спорт» слова Чинквини.

Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что защитником «Спартака» Даниилом Хлусевичем интересуются «Лацио», «Дженоа» и «Верона».