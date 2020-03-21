Чалов рассказал, как отреагировал на предложение «Кристал Пэлас»
Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал, как отреагировал, когда узнал, что его хочет приобрести «Кристал Пэлас». Английский клуб был готов заплатить за форварда 25 миллионов фунтов стерлингов.
— Честно говоря, удивился, что реально было такое предложение, — рассказал Чалов в интервью Youtube-каналу Nobel. — Мне первым об этом сообщил мой английский агент. И спросил меня, хочу ли я. Я ответил: «Конечно, хочу».
Думаю, любой футболист хочет поиграть в английской премьер-лиге. Тогда клубы начали общаться с ЦСКА.
Контракт — это вопрос не первой важности. Самое важное, чтобы ЦСКА предложение устроило. И как клуб к этому относится.
Мне очень приятно, что именно главный тренер «Кристал Пэлас» был заинтересован в моей кандидатуре.
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