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Чалов рассказал, как отреагировал на предложение «Кристал Пэлас»

12:42
Федор Чалов. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Федор Чалов. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал, как отреагировал, когда узнал, что его хочет приобрести «Кристал Пэлас». Английский клуб был готов заплатить за форварда 25 миллионов фунтов стерлингов.

— Честно говоря, удивился, что реально было такое предложение, — рассказал Чалов в интервью Youtube-каналу Nobel. — Мне первым об этом сообщил мой английский агент. И спросил меня, хочу ли я. Я ответил: «Конечно, хочу».

Думаю, любой футболист хочет поиграть в английской премьер-лиге. Тогда клубы начали общаться с ЦСКА.

Контракт — это вопрос не первой важности. Самое важное, чтобы ЦСКА предложение устроило. И как клуб к этому относится.

Мне очень приятно, что именно главный тренер «Кристал Пэлас» был заинтересован в моей кандидатуре.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/channel/UCUTeRJXYVpfwLKUtmVjiN7g

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