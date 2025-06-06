CAS снял с «Краснодара» обязательство выплатить Ботхейму бонус в размере 500 тысяч евро

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по апелляции «Краснодара» против решения ФИФА о выплате норвежскому форварду Эрику Ботхейму бонуса 500 тысяч евро.

В декабре 2021 года «быки» купили футболиста у «Буде-Глимта». После начала СВО норвежец сначала приостановил контракт с «Краснодаром», а потом в одностороннем порядке расторг его и покинул Россию, не сыграв ни одного матча.

Как сообщается на сайте CAS, панель арбитров пришла к выводу, что российский клуб не обязан выплачивать Ботхейму бонус, так как приостановление контракта было связано с форс-мажорными обстоятельствами. При этом суд не удовлетворил иск «Краснодара» о компенсации в размере 30 миллионов евро, что было прописано в соглашении на случай одностороннего расторжения договора.

Также CAS отклонил претензии «Краснодара» к «Салернитане», к которой игрок присоединился после ухода из российской команды, признав, что трансферные правила не были нарушены.

Ботхейм выступал за «Салернитану» с 2022 по 2024 год, после чего перешел в «Мальме». В сезоне-2024/25 25-летний футболист провел 28 матчей во всех турнирах, отметившись 7 голами и 1 результативной передачей.