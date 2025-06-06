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CAS снял с «Краснодара» обязательство выплатить Ботхейму бонус в размере 500 тысяч евро

Алина Савинова

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по апелляции «Краснодара» против решения ФИФА о выплате норвежскому форварду Эрику Ботхейму бонуса 500 тысяч евро.

В декабре 2021 года «быки» купили футболиста у «Буде-Глимта». После начала СВО норвежец сначала приостановил контракт с «Краснодаром», а потом в одностороннем порядке расторг его и покинул Россию, не сыграв ни одного матча.

Как сообщается на сайте CAS, панель арбитров пришла к выводу, что российский клуб не обязан выплачивать Ботхейму бонус, так как приостановление контракта было связано с форс-мажорными обстоятельствами. При этом суд не удовлетворил иск «Краснодара» о компенсации в размере 30 миллионов евро, что было прописано в соглашении на случай одностороннего расторжения договора.

Также CAS отклонил претензии «Краснодара» к «Салернитане», к которой игрок присоединился после ухода из российской команды, признав, что трансферные правила не были нарушены.

Ботхейм выступал за «Салернитану» с 2022 по 2024 год, после чего перешел в «Мальме». В сезоне-2024/25 25-летний футболист провел 28 матчей во всех турнирах, отметившись 7 голами и 1 результативной передачей.

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Эрик Ботхейм
Футбол
ФК Краснодар
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Александр Соболев

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П
Педро
Педро

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 4
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