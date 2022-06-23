Йокич: «Уверен, Чеферин не хотел отстранять Россию. Это решение Запада»

Бывший защитник «Уфы» Боян Йокич поделился мнением об отстранении российских клубов и сборных от международных соревнований. По мнению 36-летнего словенца, президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин не хотел отстранять Россию.

«За один год все не сломается, а в более долгую дисквалификацию не хочу верить, — приводит слова Йокича Metaratings.ru. — Жаль, что так получилось. Уверен, Чеферин не хотел отстранять Россию. В УЕФА есть много людей, которые решают вместе с ним. У него всегда были хорошие отношения с Россией. Это решение Запада, а не просто одного президента УЕФА. Я думаю, он не хотел, чтобы такое случилось с российским футболом».

2 мая исполком УЕФА объявил об отстранении российских клубов и сборных от участия в международных соревнованиях. Российские клубы не примут участие в еврокубках сезона-2022/23, а сборная России — в Лиге наций сезона-2022/23.