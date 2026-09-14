Бойкова и Козловский вошли в состав участников этапа Гран-при в Финляндии

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский вошли в состав участников этапа Гран-при в Хельсинки, сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Ранее российская пара получила приглашение на соревнования, которые пройдут с 20 по 21 ноября. Бойкова и Козловский выступят в нейтральном статусе.

24-летняя Бойкова и 26-летний Козловский являются бронзовыми призерами чемпионата мира 2021 года и трехкратными чемпионами России. В 2020 году они выиграли чемпионат Европы, а в 2019 и 2022 годах завоевали бронзу турнира.

С сезона-2026/27 российские фигуристы допущены ISU до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.