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Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский вошли в состав участников этапа Гран-при ISU в Финляндии

Бойкова и Козловский вошли в состав участников этапа Гран-при в Финляндии

Руслан Минаев
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский вошли в состав участников этапа Гран-при в Хельсинки, сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Ранее российская пара получила приглашение на соревнования, которые пройдут с 20 по 21 ноября. Бойкова и Козловский выступят в нейтральном статусе.

24-летняя Бойкова и 26-летний Козловский являются бронзовыми призерами чемпионата мира 2021 года и трехкратными чемпионами России. В 2020 году они выиграли чемпионат Европы, а в 2019 и 2022 годах завоевали бронзу турнира.

Александра Бойкова и&nbsp;Дмитрий Козловский.Путевка в Финляндию. Бойкова и Козловский получили приглашение на этап Гран-при ISU в Хельсинки

С сезона-2026/27 российские фигуристы допущены ISU до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

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Фигурное катание
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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