В «Нижнем Новгороде» рассказали об интересе к Кутепову

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о том, что защитник Илья Кутепов может перейти в клуб.

«Кутепов находится в поле зрения у нашей селекционной службы, но не больше. Общаемся с игроком, но не могу сказать, что Илья близок к переходу», — сказал Измайлов «СЭ».

Ранее об интересе «НН» к Кутепову сообщил «РБ Спорт».

Контракт Кутепова со «Спартаком» действует до 30 июня, после чего, как уже объявили красно-белые, игрок покинет клуб свободным агентом.

В сезоне-2021/22 Кутепов провел пять матчей за красно-белых и не отметился результативными действиями.