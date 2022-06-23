В «Нижнем Новгороде» рассказали об интересе к Кутепову
Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о том, что защитник Илья Кутепов может перейти в клуб.
«Кутепов находится в поле зрения у нашей селекционной службы, но не больше. Общаемся с игроком, но не могу сказать, что Илья близок к переходу», — сказал Измайлов «СЭ».
Ранее об интересе «НН» к Кутепову сообщил «РБ Спорт».
Контракт Кутепова со «Спартаком» действует до 30 июня, после чего, как уже объявили красно-белые, игрок покинет клуб свободным агентом.
В сезоне-2021/22 Кутепов провел пять матчей за красно-белых и не отметился результативными действиями.
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