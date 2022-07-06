Ещенко считает, что футболистов не должны тревожить частые тренерские перестановки
Бывший защитник и помощник тренера «Спартака» Андрей Ещенко заявил, что футболистов команды не должны тревожить тренерские перестановки, поскольку игроки обязаны при любом тренере профессионально выполнять свою работу.
«У игроков какая задача? Тренироваться. А кто там приходит и уходит — это решает клуб. По каким критериям — тоже решает клуб. Понятно, что причины у каждого свои. Футболисты на контрактах, они должны при любом тренере выкладываться, исполнять свои обязанности, поэтому если будут хоть каждый месяц [тренеров] менять — значит, такая жизнь«, — сказал Ещенко.
Сезон-2020/21 «Спартак» заканчивал под руководством Доменико Тедеско, подготовку к сезону-2021/22 команда начала с Руем Виторией. Зимой на смену португальцу пришел Паоло Ваноли, а к новому сезону команду готовит Гильермо Абаскаль.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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|0-0
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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|0
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|0-0
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12
|Урал
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|0-0
|0
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13
|Химки
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
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|0-0
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -