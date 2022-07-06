Ещенко считает, что футболистов не должны тревожить частые тренерские перестановки

Бывший защитник и помощник тренера «Спартака» Андрей Ещенко заявил, что футболистов команды не должны тревожить тренерские перестановки, поскольку игроки обязаны при любом тренере профессионально выполнять свою работу.

«У игроков какая задача? Тренироваться. А кто там приходит и уходит — это решает клуб. По каким критериям — тоже решает клуб. Понятно, что причины у каждого свои. Футболисты на контрактах, они должны при любом тренере выкладываться, исполнять свои обязанности, поэтому если будут хоть каждый месяц [тренеров] менять — значит, такая жизнь«, — сказал Ещенко.

Сезон-2020/21 «Спартак» заканчивал под руководством Доменико Тедеско, подготовку к сезону-2021/22 команда начала с Руем Виторией. Зимой на смену португальцу пришел Паоло Ваноли, а к новому сезону команду готовит Гильермо Абаскаль.