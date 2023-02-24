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Сегодня, 13:35

Сафонов — о продлении контракта с «Краснодаром»: «Уже были новости об этом»

Алина Савинова
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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал информацию о продлении контракта с клубом.

Ранее «СЭ» стало известно о том, что команда Сергея Галицкого продлила контракт с 23-летним вратарем до 30 июня 2026 года.

«Мой контракт с «Краснодаром» продлен до 2026 года? Там же уже были новости об этом. Почитайте внимательнее», — приводит «РБ Спорт» слова Сафонова.

Действующий контракт футболиста с «Краснодаром» рассчитан до конца этого сезона. В сезоне-2022/23 Сафонов провел за «быков» 20 матчей во всех турнирах, пропустил 34 мяча и в шести играх сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/matvej-safonov-o-prodlenii-kontrakta-uzhe-by-li-novosti-ob-e-tom/
Матвей Сафонов
Футбол
ФК Краснодар
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
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Владимир Писарский

Владимир Писарский

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

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