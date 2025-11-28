Роша о курьезном голе Воробьева в ворота ЦСКА: «Чуть не упал с дивана! Я бы даже не успел добежать»
Бывший защитник ЦСКА Виллиан Роша в интервью «СЭ» отреагировал на гол нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева в ворота голкипера армейцев Владислава Торопа.
— Раз ты смотришь каждую игру ЦСКА — наверняка видел гол Воробьева с нулевого угла?
— О, да! Я чуть не упал с дивана! (Смеется.)
— И что скажешь?
— Там 70 процентов удачи и 30 — невнимательности обороны. Мяч катился по линии, все решили, что он выйдет за пределы поля, а он... Не вышел! Воробьев сам не поверил, что забил — схватился за голову: «Это что, гол?» Красивый мяч. Случайный, но очень эффектный. Поздравляю парня, такие моменты войдут в историю.
— Можешь забить так же?
— Я? Забить такой? Да я бы даже не успел добежать! (Смеется.) Оставь это нападающим. Я все-таки защитник. Максимум, что я могу — [забить] головой. Да и то — только волосами, если они еще остались!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|20
|8
|2
|53-19
|68
|
2
|Краснодар
|30
|20
|6
|4
|60-23
|66
|
3
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|54-39
|53
|
4
|Спартак
|30
|15
|7
|8
|47-39
|52
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|6
|9
|44-33
|51
|
6
|Балтика
|30
|11
|13
|6
|38-21
|46
|
7
|Динамо
|30
|12
|9
|9
|51-40
|45
|
8
|Рубин
|30
|11
|10
|9
|29-30
|43
|
9
|Ахмат
|30
|9
|10
|11
|35-39
|37
|
10
|Ростов
|30
|8
|9
|13
|25-32
|33
|
11
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|35-50
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|8
|15
|29-44
|29
|
13
|Акрон
|30
|6
|9
|15
|35-53
|27
|
14
|Динамо Мх
|30
|5
|11
|14
|19-37
|26
|
15
|Пари НН
|30
|6
|5
|19
|26-50
|23
|
16
|Сочи
|30
|6
|4
|20
|29-60
|22
|17.05
|18:00
|Ростов – Зенит
|0 : 1
|17.05
|18:00
|Краснодар – Оренбург
|3 : 0
|17.05
|18:00
|Кр. Советов – Акрон
|4 : 1
|17.05
|18:00
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 1
|17.05
|18:00
|Рубин – Пари НН
|2 : 2
|17.05
|18:00
|Балтика – Динамо
|1 : 2
|17.05
|18:00
|Динамо Мх – Спартак
|0 : 0
|17.05
|18:00
|Сочи – Ахмат
|1 : 1
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|17
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Кевин Андраде
Балтика
|26
|1
|7
|
|
Дмитрий Чистяков
Ростов
|22
|1
|5
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|26
|1
|5