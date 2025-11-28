Роша о курьезном голе Воробьева в ворота ЦСКА: «Чуть не упал с дивана! Я бы даже не успел добежать»

Бывший защитник ЦСКА Виллиан Роша в интервью «СЭ» отреагировал на гол нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева в ворота голкипера армейцев Владислава Торопа.

— Раз ты смотришь каждую игру ЦСКА — наверняка видел гол Воробьева с нулевого угла?

— О, да! Я чуть не упал с дивана! (Смеется.)

— И что скажешь?

— Там 70 процентов удачи и 30 — невнимательности обороны. Мяч катился по линии, все решили, что он выйдет за пределы поля, а он... Не вышел! Воробьев сам не поверил, что забил — схватился за голову: «Это что, гол?» Красивый мяч. Случайный, но очень эффектный. Поздравляю парня, такие моменты войдут в историю.

— Можешь забить так же?

— Я? Забить такой? Да я бы даже не успел добежать! (Смеется.) Оставь это нападающим. Я все-таки защитник. Максимум, что я могу — [забить] головой. Да и то — только волосами, если они еще остались!