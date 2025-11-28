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28 ноября 2025, 09:15

Роша объяснил драку с Бабичем и неприличный жест Соболева

Микеле Антонов
Корреспондент
Потасовка футболистов ЦСКА и «Спартака» после конфликта Виллиана Роши и Срджана Бабича.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший защитник ЦСКА Виллиан Роша в интервью «СЭ» назвал самые нервные моменты за время игры в России.

— Тебя называют одним из самых жестких и бесстрашных защитников. Согласен?

— Никакого бесстрашия. Просто перед матчем я всегда переключаюсь: вышел на поле — значит, отдаешь всего себя! Пропустить гол для защитника — это катастрофа. Воля к победе плюс немного темперамента — вот и весь секрет.

— Самый нервный эпизод за три года в России?

— Было два момента. Первое — история с Соболевым: он показал непристойный жест, я просто указал арбитру, чтобы проверили на видеоповторе, а в итоге удалили меня. Потом меня оправдали, так что все нормально. Еще была стычка с Бабичем — он схватил меня за шею, я подумал: «Сейчас полетят кулаки», инстинктивно защитился. Мое удаление было справедливым, но и Бабича стоило наказать.

Соболев и Роша получили красные карточки в матче 28-го тура РПЛ-2022/23 между «Спартаком» и ЦСКА (2:1) за демонстрацию оскорбительного жеста. Позднее КДК РФС признал несправедливым удаление защитника армейцев и отменил красную карточку, а Соболев был дисквалифицирован на 4 игры.

В матче «Спартак» — ЦСКА (2:0), который прошел в 14-м туре РПЛ-2024/25, у Роши произошла стычка с защитником красно-белых Срджаном Бабичем. Бразилец и пытавшийся разнять драку футболист «Спартака» Руслан Литвинов получили красные карточки. Рошу дисквалифицировали на 3 матча, а Литвинова — на 2 игры.

Виллиан Роша выступал за ЦСКА с сентября 2022 года, 12 августа 2025 года стало известно о переходе бразильца в «Аль-Джазиру» из ОАЭ.

Виллиан Роша.«О трансфере в «Зенит» даже думать не хочу!» Роша — об уходе из ЦСКА, Кордобе и России

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Александр Соболев
Виллиан Роша
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Срджан Бабич
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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