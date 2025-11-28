Роша отметил безопасность в России: «Ни одного неприятного момента»

Бывший защитник ЦСКА Виллиан Роша в интервью «СЭ» ответил на вопрос о безопасности в России.

— Безопасность в России когда-нибудь становилась проблемой для семьи?

— Ни разу. Три года мы с семьей прожили в Москве и Подмосковье — ни одного неприятного момента. Ничего, за что можно было бы зацепиться и сказать: «Да, это плохо». Только теплые воспоминания, победы, титулы, друзья.

Виллиан Роша выступал за ЦСКА с сентября 2022 года, 12 августа 2025 года стало известно о переходе бразильца в «Аль-Джазиру» из ОАЭ.