Экс-заместитель главного тренера академии «Краснодара» — об отставке Ивича: «Не думаю, что это спонтанное решение»

Экс-заместитель главного тренера академии «Краснодара» Никола Елич в интервью «СЭ» прокомментировал отставку Владимира Ивича, который возглавлял команду с января 2023 года.

— Ивич неожиданно для многих был уволен из «Краснодара». Считаете ли, что это было импульсивным решением Галицкого?

— Не думаю, что это спонтанное решение руководства. Конечно, я понимаю, что у команды должен быть не только результат, но и стиль игры. Но еще никогда в истории РПЛ «Краснодар» не был так долго на первом месте. Надеюсь, что в ближайшее время Ивич возглавит топ-клуб в Европе.

— Считаете Мусаева удачной заменой Ивичу?

— У Мусаева ДНК «Краснодара». Убежден, что он справится с возложенной на него ответственностью. У него хороший опыт работы, в том числе за границей.

«Краснодар» отправил Ивича в отставку 13 марта. До конца сезона-2023/24 команду будет тренировать Мурад Мусаев.

После 20 туров чемпионата России «быки» занимают второе место в турнирной таблице, набрав 39 очков.