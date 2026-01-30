Сарычев — о торпедовском бунте-1991: «Изначально он никакого отношения к Иванову не имел. Убрать хотели одного человека — Жендарева»
Бывший голкипер «Торпедо» Валерий Сарычев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как в 1991 году команда взбунтовалась против главного тренера черно-белых Валентина Иванова.
— Сентябрь 1991-го, бунт против Иванова. Как из дня сегодняшнего смотрите на эту историю?
— Многие ее вспоминают, но почему-то никто не говорит, что предшествовало тем событиям. Даже Лидия Гавриловна Иванова не в курсе. Винит во всем Скоморохова, считает зачинщиком. Хотя он абсолютно ни при чем! На матч в Самару, где и заварилась каша, не летал, отправился в Германию просматривать нашего ближайшего соперника в Кубке УЕФА. Вернулся, а тут такое... Евгений Васильевич в шоке был. И уж тем паче не предполагал, что его утвердят главным вместо Валентина Козьмича.
На самом деле к Иванову изначально бунт никакого отношения не имел. Убрать хотели одного человека — Вячеслава Жендарева.
— В том «Торпедо» он был больше чем администратор. Правая рука Козьмича.
— Верно. В Жендарева все и упиралось! В команде его ненавидели. Да и сейчас те, кто с ним сталкивался в торпедовские времена, не воспринимают. Услышав фамилию, меняются в лице: «Жендарев? А-а, дерьмо».
— Что же он вытворял?
— Общался по-хамски, оскорблял, лез не в свои дела. Создавал неприятную атмосферу. Или, как теперь говорят, токсичную. Приедет на базу — сразу шум-гам, мат-перемат... Мы, ветераны, к этим выходкам привыкли. А молодое поколение возмущалось. Тишков периодически мне говорил: «Валер, ну так нельзя. Жендарев совершенно обнаглел. Сколько можно терпеть?»
В 1991-м стал особенно резок в высказываниях. Постоянно на всех срывался, чувствуя полную безнаказанность. У него и сынуля такой же. Я прекрасно помню, как Стрельцов на «Жигулях» приезжал в Мячково. Вытаскивал шланг, брал губку и спокойно машину мыл. Сам!
— При чем здесь сын Жендарева?
— А вот послушайте. Сидят футболисты в холле на базе, смотрят телевизор. Рядом Вася, водитель клубного автобуса. Вдруг появляется Жендарев-младший, бросает ему ключи от своего автомобиля: «Васька, иди помой».
Порой казалось, что Жендарев в «Торпедо» царь и бог. Что именно он все решает, а не Иванов. Так себя преподносил. Обычный администратор, представляете?! А знаете, что самое поразительное?
— Что же?
— Валентин Козьмич даже не пытался его осадить. Не вмешивался, когда Жендарева заносило. Либо молчал, либо стоял и улыбался.
— Но почему?
— Наверное, видел в нем ближайшего соратника, на которого всегда можно положиться. Что в итоге против Иванова и обернулось.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
3
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
14
|Кр. Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|- : -
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|- : -
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Кр. Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0