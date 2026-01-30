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30 января, 08:10

Сарычев — о торпедовском бунте-1991: «Изначально он никакого отношения к Иванову не имел. Убрать хотели одного человека — Жендарева»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель

Бывший голкипер «Торпедо» Валерий Сарычев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как в 1991 году команда взбунтовалась против главного тренера черно-белых Валентина Иванова.

— Сентябрь 1991-го, бунт против Иванова. Как из дня сегодняшнего смотрите на эту историю?

— Многие ее вспоминают, но почему-то никто не говорит, что предшествовало тем событиям. Даже Лидия Гавриловна Иванова не в курсе. Винит во всем Скоморохова, считает зачинщиком. Хотя он абсолютно ни при чем! На матч в Самару, где и заварилась каша, не летал, отправился в Германию просматривать нашего ближайшего соперника в Кубке УЕФА. Вернулся, а тут такое... Евгений Васильевич в шоке был. И уж тем паче не предполагал, что его утвердят главным вместо Валентина Козьмича.

На самом деле к Иванову изначально бунт никакого отношения не имел. Убрать хотели одного человека — Вячеслава Жендарева.

— В том «Торпедо» он был больше чем администратор. Правая рука Козьмича.

— Верно. В Жендарева все и упиралось! В команде его ненавидели. Да и сейчас те, кто с ним сталкивался в торпедовские времена, не воспринимают. Услышав фамилию, меняются в лице: «Жендарев? А-а, дерьмо».

— Что же он вытворял?

— Общался по-хамски, оскорблял, лез не в свои дела. Создавал неприятную атмосферу. Или, как теперь говорят, токсичную. Приедет на базу — сразу шум-гам, мат-перемат... Мы, ветераны, к этим выходкам привыкли. А молодое поколение возмущалось. Тишков периодически мне говорил: «Валер, ну так нельзя. Жендарев совершенно обнаглел. Сколько можно терпеть?»

В 1991-м стал особенно резок в высказываниях. Постоянно на всех срывался, чувствуя полную безнаказанность. У него и сынуля такой же. Я прекрасно помню, как Стрельцов на «Жигулях» приезжал в Мячково. Вытаскивал шланг, брал губку и спокойно машину мыл. Сам!

— При чем здесь сын Жендарева?

— А вот послушайте. Сидят футболисты в холле на базе, смотрят телевизор. Рядом Вася, водитель клубного автобуса. Вдруг появляется Жендарев-младший, бросает ему ключи от своего автомобиля: «Васька, иди помой».

Порой казалось, что Жендарев в «Торпедо» царь и бог. Что именно он все решает, а не Иванов. Так себя преподносил. Обычный администратор, представляете?! А знаете, что самое поразительное?

— Что же?

— Валентин Козьмич даже не пытался его осадить. Не вмешивался, когда Жендарева заносило. Либо молчал, либо стоял и улыбался.

— Но почему?

— Наверное, видел в нем ближайшего соратника, на которого всегда можно положиться. Что в итоге против Иванова и обернулось.

Валерий Сарычев.Валерий Сарычев: «Спартак» предложил нам ничью в первом сезоне Романцева. Мы удивились — и сыграли 0:0»

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Валентин Иванов (тренер)
ФК Торпедо (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Кр. Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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