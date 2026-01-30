Сарычев — о торпедовском бунте-1991: «Изначально он никакого отношения к Иванову не имел. Убрать хотели одного человека — Жендарева»

Бывший голкипер «Торпедо» Валерий Сарычев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как в 1991 году команда взбунтовалась против главного тренера черно-белых Валентина Иванова.

— Сентябрь 1991-го, бунт против Иванова. Как из дня сегодняшнего смотрите на эту историю?

— Многие ее вспоминают, но почему-то никто не говорит, что предшествовало тем событиям. Даже Лидия Гавриловна Иванова не в курсе. Винит во всем Скоморохова, считает зачинщиком. Хотя он абсолютно ни при чем! На матч в Самару, где и заварилась каша, не летал, отправился в Германию просматривать нашего ближайшего соперника в Кубке УЕФА. Вернулся, а тут такое... Евгений Васильевич в шоке был. И уж тем паче не предполагал, что его утвердят главным вместо Валентина Козьмича.

На самом деле к Иванову изначально бунт никакого отношения не имел. Убрать хотели одного человека — Вячеслава Жендарева.

— В том «Торпедо» он был больше чем администратор. Правая рука Козьмича.

— Верно. В Жендарева все и упиралось! В команде его ненавидели. Да и сейчас те, кто с ним сталкивался в торпедовские времена, не воспринимают. Услышав фамилию, меняются в лице: «Жендарев? А-а, дерьмо».

— Что же он вытворял?

— Общался по-хамски, оскорблял, лез не в свои дела. Создавал неприятную атмосферу. Или, как теперь говорят, токсичную. Приедет на базу — сразу шум-гам, мат-перемат... Мы, ветераны, к этим выходкам привыкли. А молодое поколение возмущалось. Тишков периодически мне говорил: «Валер, ну так нельзя. Жендарев совершенно обнаглел. Сколько можно терпеть?»

В 1991-м стал особенно резок в высказываниях. Постоянно на всех срывался, чувствуя полную безнаказанность. У него и сынуля такой же. Я прекрасно помню, как Стрельцов на «Жигулях» приезжал в Мячково. Вытаскивал шланг, брал губку и спокойно машину мыл. Сам!

— При чем здесь сын Жендарева?

— А вот послушайте. Сидят футболисты в холле на базе, смотрят телевизор. Рядом Вася, водитель клубного автобуса. Вдруг появляется Жендарев-младший, бросает ему ключи от своего автомобиля: «Васька, иди помой».

Порой казалось, что Жендарев в «Торпедо» царь и бог. Что именно он все решает, а не Иванов. Так себя преподносил. Обычный администратор, представляете?! А знаете, что самое поразительное?

— Что же?

— Валентин Козьмич даже не пытался его осадить. Не вмешивался, когда Жендарева заносило. Либо молчал, либо стоял и улыбался.

— Но почему?

— Наверное, видел в нем ближайшего соратника, на которого всегда можно положиться. Что в итоге против Иванова и обернулось.