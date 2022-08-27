Нигматуллин: «Пока Захарян не готов играть в «Челси», но приглашение нужно принимать»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал возможный переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

По информации «СЭ», лондонский клуб готов активировать опцию выкупа 19-летнего россиянина. Отступные в его контракте с бело-голубыми для европейских клубов — 15 миллионов евро.

«Если это правда, то рад за Арсена, это отличная новость, — приводит слова Нигматуллина «РБ Спорт». — Захарян — парень очень перспективный. Абсолютно естественно, что пока Захарян не готов играть в «Челси», но приглашение нужно принимать. Аренда после этого трансфера была бы логичным шагом для всех сторон. Можно, конечно, отдать Арсена сразу в аренду в «Динамо», но это будет неправильно, ведь тогда не будет никакой адаптации к европейскому футболу. А она необходима, ведь ему следует окрепнуть. Возможно, его отдадут в бельгийский чемпионат, например. Подошел бы и чемпионшип, кстати«.

Вратарь привел в пример голкипера «Реала» Тибо Куртуа.

«Хочу привести в пример Куртуа. Ведь когда Тибо купил «Челси», то отдал его в аренду в «Атлетико». Но когда посчитали, что он готов, то подключили его к команде. Теперь все мы знаем, кто такой Куртуа. Так что это нормальная практика. «Челси» разглядел потенциал в Арсене. Вероятно, решили, что со временем Захарян может сильно вырасти в цене», — сказал он.

В нынешнем сезоне Захарян забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 5 матчах за москвичей в Российской премьер-лиге. Его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее агент полузащитника заявил, что согласование контракта с «аристократами» находится в финальной стадии.