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Бывший врач сборной России считает, что Кокорин и Мамаев вернут форму к весне 2020 года

04:17
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Бывший врач «Спартака» и сборной России Юрий Васильков поделился мнением о шансах Александра Кокорина и Павла Мамаева заиграть на прежнем уровне. Сегодня, 17 сентября, они выйдут на свободу по условно-досрочному освобождению.

— Важно, что им есть куда идти, половина клубов РПЛ готовит им предложения, — цитируют «Известия» Василькова. —  На этот «товар» есть спрос, и большой. В первую очередь футболистам важно подготовить мышечный аппарат, за это время в организме произошли значительные изменения. Думаю, что уже через три-четыре месяца они смогут вернуть былую форму и выходить в играх чемпионата России весной 2020 года. Как говорится, мастерство не пропьешь. К тому же они довольно молоды: Кокорину нет даже 30. Плюс психологически они на подъеме. Они вышли на свободу — это большой стимул работать и показать себя с лучшей стороны.

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