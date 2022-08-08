Червиченко: «Многое о перспективах «Спартака» скажут его ближайшие матчи с «Сочи» и «Динамо»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу московского клуба над «Уралом» в матче 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила в Екатеринбурге и завершилась со счетом 2:0 в пользу красно-белых.

«Спартак» серьезно прибавил в игровом плане по сравнению с прошлым сезоном, — приводят слова Червиченко «Известия». — Но победу в Екатеринбурге я бы связывал больше со слабостью «Урала», который совсем расклеился на старте сезона. Пока проверок серьезными соперниками «Спартак» не проходил. Обыгрывал он или аутсайдеров, или «Краснодар» с помощью арбитров. Надо посмотреть, что будет дальше. Многое о перспективах «Спартака» скажут его ближайшие матчи с «Сочи» и «Динамо».

После четырех туров РПЛ «Спартак» набрал 10 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Екатеринбургский клуб с нулем баллов располагается на последней, 16-й позиции.