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Мостовой: «В меньшинстве «Зенит» может быть доволен ничьей с «Ахматом»

Мостовой считает, что «Зенит» должен быть доволен ничьей с «Ахматом»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал ничью «Зенита» с «Ахматом» (0:0) в матче 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила в Грозном и завершилась нулевой ничьей.

«У «Зенита» было бы больше шансов додавить соперника, если бы не удаление, — приводят слова Мостового «Известия». — Но в Грозном не бывает просто ни одной команде, даже самой топовой, даже в равных составах. А в меньшинстве «Зенит» может быть доволен ничьей с «Ахматом».

После четырех туров РПЛ сине-бело-голубые набрали восемь очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. Грозненский клуб с пятью баллами располагается на девятой позиции.

Источник: https://iz.ru/1376249/aleksei-fomin/vremia-moskovskikh-tcska-i-spartak-odnovremenno-stali-liderami-rpl
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 0 : 2
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 4 : 1
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 3 : 0
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 0 : 0
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 1 : 3
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 0 : 2
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 2 : 1
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 2 : 1
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Квинси Промес

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Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
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Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

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Краснодар

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