Мостовой: «В меньшинстве «Зенит» может быть доволен ничьей с «Ахматом»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал ничью «Зенита» с «Ахматом» (0:0) в матче 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила в Грозном и завершилась нулевой ничьей.

«У «Зенита» было бы больше шансов додавить соперника, если бы не удаление, — приводят слова Мостового «Известия». — Но в Грозном не бывает просто ни одной команде, даже самой топовой, даже в равных составах. А в меньшинстве «Зенит» может быть доволен ничьей с «Ахматом».

После четырех туров РПЛ сине-бело-голубые набрали восемь очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. Грозненский клуб с пятью баллами располагается на девятой позиции.