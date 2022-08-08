Полузащитник «Факела» Альшин о поражении от ЦСКА: «Проиграли разгромно и заслуженно»

Полузащитник «Факела» Ильнур Альшин прокомментировал поражение от ЦСКА (1:4) в матче 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счетом 4:1 в пользу армейцев.

«В первом тайме были моменты, когда мы могли выбегать в контратаки лучше, — приводят слова Альшина «Известия». — Тяжело было. Немного повлияла жаркая погода. Мы низко оборонялись плюс два нападающих было. Но им не оказали поддержку. Так что не назову эту игру идеальной с нашей стороны. Мы в итоге проиграли разгромно и заслуженно, но увидели по первому тайму, что в РПЛ можно хорошо выступать против любой команды«.

После четырех туров РПЛ красно-синие набрали 10 очков и занимают первое место в турнирной таблице. Воронежский клуб с двумя баллами располагается на 12-й позиции.