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Полузащитник «Факела» Альшин о поражении от ЦСКА: «Проиграли разгромно и заслуженно»

Полузащитник «Факела» Альшин назвал заслуженным поражение от ЦСКА
Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник «Факела» Ильнур Альшин прокомментировал поражение от ЦСКА (1:4) в матче 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счетом 4:1 в пользу армейцев.

«В первом тайме были моменты, когда мы могли выбегать в контратаки лучше, — приводят слова Альшина «Известия». — Тяжело было. Немного повлияла жаркая погода. Мы низко оборонялись плюс два нападающих было. Но им не оказали поддержку. Так что не назову эту игру идеальной с нашей стороны. Мы в итоге проиграли разгромно и заслуженно, но увидели по первому тайму, что в РПЛ можно хорошо выступать против любой команды«.

После четырех туров РПЛ красно-синие набрали 10 очков и занимают первое место в турнирной таблице. Воронежский клуб с двумя баллами располагается на 12-й позиции.

Источник: https://iz.ru/1376249/aleksei-fomin/vremia-moskovskikh-tcska-i-spartak-odnovremenno-stali-liderami-rpl
Ильнур Альшин
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ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 0 : 2
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 4 : 1
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 3 : 0
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 0 : 0
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 1 : 3
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 0 : 2
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 2 : 1
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
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И К Ж
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