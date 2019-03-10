Бывший тренер "Торпедо" не будет болеть ни за "Динамо", ни за "Спартак"

Экс-главный тренер "Торпедо" Сергей Петренко, который работал с черно-белыми в 2002-2006 годах, приехал в Химки на центральный матч 19-го тура РПЛ "Динамо" – "Спартак". Перед игрой он дал свой комментарий "СЭ".

– За кого сегодня болеете? – вопрос Петренко.



– Ни за кого. Просто пришел посмотреть футбол.



– Открытие стадиона "Динамо" в Петровском парке перенесли на более поздний срок. Как к этому относитесь? И как вам "Арена Химки"?



– Очень нравится. А по поводу открытия нового динамовского стадиона особых проблем не вижу – они вполне разрешимы.



– Ваш прогноз на дерби?



– Счет не скажу. Но, совершенно точно, игра будет боевой. И с голами.



– Как вам сегодняшний "Спартак"?



– Пока не понятно. Рано о чем-то судить. Нужно посмотреть еще несколько матчей. (Алена Гребенькова)