Рианчо о поражении «Спартака» от «Оренбурга»: «Будет сложно догнать «Зенит»
Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение красно-белых от «Оренбурга» (0:2) в матче 20-го тура РПЛ.
«Не могу назвать этот результат «Спартака» позорным. Это футбол. Что касается чемпионской гонки, то красно-белым будет сложно догнать «Зенит», — сказал Рианчо «СЭ».
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 40 очками в 20 матчах. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 8 очков, при этом команда из Санкт-Петербурга провела на одну игру меньше.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|15
|3
|1
|53-9
|48
|
2
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
3
|Ростов
|19
|11
|5
|3
|35-27
|38
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|34-20
|32
|
6
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
7
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|19
|5
|5
|9
|20-30
|20
|
13
|Пари НН
|19
|5
|4
|10
|23-34
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19-40
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
Результаты / календарь
1 тур
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15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|18.03
|12:00
|
Оренбург – Спартак
|2 : 0
|18.03
|14:15
|
Урал – Динамо
|0 : 1
|18.03
|16:30
|
Факел – Сочи
|3 : 0
|18.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|3 : 2
|19.03
|14:00
|
Химки – Ростов
|- : -
|19.03
|16:30
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|19.03
|16:30
|
Пари НН – Торпедо
|- : -
|19.03
|19:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3
Новости