Рианчо о поражении «Спартака» от «Оренбурга»: «Будет сложно догнать «Зенит»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение красно-белых от «Оренбурга» (0:2) в матче 20-го тура РПЛ.

«Не могу назвать этот результат «Спартака» позорным. Это футбол. Что касается чемпионской гонки, то красно-белым будет сложно догнать «Зенит», — сказал Рианчо «СЭ».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 40 очками в 20 матчах. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 8 очков, при этом команда из Санкт-Петербурга провела на одну игру меньше.