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«Это из разряда чудес!» Ярцев — о пенальти Промеса в Нижнем Новгороде

Экс-тренер «Спартака» Ярцев сравнил пенальти Промеса в матче с «Нижним» с чудесами
Александр Львов
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Квинси Промес.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Бывший тренер «Спартака» Георгий Ярцев в интервью «СЭ» прокомментировал исполнение пенальти хавбеком красно-белых Квинси Промесом в прошедшем матче с «Нижним Новгородом» (1:1).

19 марта во встрече 22-го тура Тинькофф РПЛ Промес неудачно исполнил 11-метровый удар, попав мячом в свою опорную ногу. Арбитры не засчитали гол.

— Когда-нибудь видели, чтобы пенальти исполняли так, как Промес?

— Что-то похожее было во времена, когда я еще играл в классе «Б». Один парень поскользнулся и попал мячом в опорную ногу. Но на таком уровне случившееся с Промесом — из разряда чудес! Опытный игрок, который взял на себя такую ответственность, просто обязан уметь держать себя в руках. Думаю, он и сам сейчас не объяснит, как подобное могло произойти. Ладно бы еще газон был влажный... Значит, не хватило элементарной собранности.

— Теперь многие считают Промеса главным виновником того, что «Спартак» упустил победу.

— Я так не считаю. Проще всего взять и навесить на Квинси всех собак. Да, парень совершил ошибку, но в остальном провел матч на хорошем уровне — много двигался, обострял игру, создавал моменты партнерам. Вспомните, как в начале второго тайма он вывел в штрафную Николсона! Затем опасно простреливал, бил, но каждый раз спасал Нигматуллин.

Шамар Николсон и&nbsp;Квинси Промес. «Не вините Промеса — не он виноват, что «Спартак» только девятый». Ярцев разбирает игру красно-белых в Нижнем

Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
Георгий Ярцев
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