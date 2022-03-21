Бывший тренер «Спартака» Георгий Ярцев в интервью «СЭ» прокомментировал исполнение пенальти хавбеком красно-белых Квинси Промесом в прошедшем матче с «Нижним Новгородом» (1:1).

19 марта во встрече 22-го тура Тинькофф РПЛ Промес неудачно исполнил 11-метровый удар, попав мячом в свою опорную ногу. Арбитры не засчитали гол.

— Когда-нибудь видели, чтобы пенальти исполняли так, как Промес?

— Что-то похожее было во времена, когда я еще играл в классе «Б». Один парень поскользнулся и попал мячом в опорную ногу. Но на таком уровне случившееся с Промесом — из разряда чудес! Опытный игрок, который взял на себя такую ответственность, просто обязан уметь держать себя в руках. Думаю, он и сам сейчас не объяснит, как подобное могло произойти. Ладно бы еще газон был влажный... Значит, не хватило элементарной собранности.

— Теперь многие считают Промеса главным виновником того, что «Спартак» упустил победу.

— Я так не считаю. Проще всего взять и навесить на Квинси всех собак. Да, парень совершил ошибку, но в остальном провел матч на хорошем уровне — много двигался, обострял игру, создавал моменты партнерам. Вспомните, как в начале второго тайма он вывел в штрафную Николсона! Затем опасно простреливал, бил, но каждый раз спасал Нигматуллин.