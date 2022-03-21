Медина и Бальбуэна намерены отработать контракты с ЦСКА и «Динамо»

Футболисты сборной Парагвая Хесус Медина и Фабиан Бальбуэна, выступающие за московские ЦСКА и «Динамо» соответственно, намерены выполнять условия своих контрактов с клубами.

«У обоих моих клиентов действующие контракты с российскими клубами, и они выполнят соглашения», — заявил агент футболистов Ренато Биттар в интервью РИА «Новости».

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам, выступающим в чемпионате России, приостанавливать действие контрактов с клубами в одностороннем порядке до лета 2022 года из-за обострения ситуации на Украине.

Медина и Бальбуэна получили вызов в сборную Парагвая на отборочные матчи чемпионата мира 2022 года против команд Эквадора (24 марта) и Перу (29 марта).