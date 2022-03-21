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Медина и Бальбуэна намерены отработать контракты с ЦСКА и «Динамо»

Иван Шитик
Корреспондент
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Футболисты сборной Парагвая Хесус Медина и Фабиан Бальбуэна, выступающие за московские ЦСКА и «Динамо» соответственно, намерены выполнять условия своих контрактов с клубами.

«У обоих моих клиентов действующие контракты с российскими клубами, и они выполнят соглашения», — заявил агент футболистов Ренато Биттар в интервью РИА «Новости».

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам, выступающим в чемпионате России, приостанавливать действие контрактов с клубами в одностороннем порядке до лета 2022 года из-за обострения ситуации на Украине.

Медина и Бальбуэна получили вызов в сборную Парагвая на отборочные матчи чемпионата мира 2022 года против команд Эквадора (24 марта) и Перу (29 марта).

Источник: https://rsport.ria.ru/20220321/futbol-1779318201.html
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Фабиан Бальбуэна
Хесус Медина
0
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2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
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Краснодар – Локомотив
 - : -
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Дмитрий Полоз

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П
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Зенит

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Краснодар

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