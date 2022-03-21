Ярцев: «Через Бакаева можно выстраивать игру, но он нестабилен»

Бывший главный тренер «Спартака» Георгий Ярцев в интервью «СЭ» выразил мнение, что красно-белые могут выстраивать игру через полузащитника Зелимхана Бакаева. 73-летний российский специалист также отметил отсутствие стабильности в игре футболиста.

— У Зелимхана есть задатки хавбека, через которого можно выстраивать игру: техника, видение поля, хороший пас, — отметил Ярцев. — Но он нестабилен. За весь матч можно вспомнить лишь то, как он в первом тайме не сумел переиграть во вратарской Нигматуллина, а во втором вывел в штрафную Николсона, который не успел к мячу. Маловато для игрока, которому отводится роль дирижера атак.

— Показалось, что Бакаев был недоволен тем, что Ваноли заменил его на Игнатова.

— В таких случаях я всегда напоминаю игроку, что все решения в команде принимает только тренер. А дело футболиста — оправдывать его доверие.

— Как вам Хлусевич?

— Много двигался, старался. Видно, что парень еще осваивается в новой команде. В «Арсенале» он чувствовал себя увереннее, был на первых ролях. В «Спартаке» пришлось перестраиваться, привыкать, заниматься черновой работой, отходить назад.

— Что скажете о Зобнине?

— Роман еще не вышел на свой игровой уровень. Нет еще той легкости, которая в оптимальном состоянии помогает ему опережать соперника в борьбе за мяч. Отсюда столько столкновений в борьбе.

Как и у Бакаева, у Романа есть все качества, чтобы приносить больше пользы в средней линии. А пока то, как действует полузащита «Спартака», Ваноли не устраивает. Отсюда и перестановки в стартовом составе, и замены по ходу встречи.

В текущем сезоне 25-летний Бакаев провел 27 матчей за «Спартак», забил один гол и сделал 6 результативных передач.