Бывший тренер «Сочи» Гаранин о возможном переходе РФС в Азию: «Хочется оставаться в европейском футболе»
Бывший тренер «Сочи» Вадим Гаранин в комментарии для «СЭ» высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
«Я не копал глубоко в этом вопросе. Хочется, чтобы у нас была международная жизнь. Но есть много вопросов, о которых говорят юристы. Нужно знать ответы на них. Нужно ли летать по десять часов ради того, чтобы наша страна жила международным футболом? Понятно, хочется, чтобы мы вернулись на международную арену. Конечно, хочется оставаться и в европейском футболе. Но руководителям виднее. Думаю, они задаются такими же вопросами», — сказал Гаранин «СЭ».
Вопрос о возможном переходе РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию будет рассмотрен в пятницу, 30 декабря.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
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2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
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Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
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Квинси Промес
Спартак
|14
|
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Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
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Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2