Бывший тренер «Сочи» Гаранин о возможном переходе РФС в Азию: «Хочется оставаться в европейском футболе»

Бывший тренер «Сочи» Вадим Гаранин в комментарии для «СЭ» высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Я не копал глубоко в этом вопросе. Хочется, чтобы у нас была международная жизнь. Но есть много вопросов, о которых говорят юристы. Нужно знать ответы на них. Нужно ли летать по десять часов ради того, чтобы наша страна жила международным футболом? Понятно, хочется, чтобы мы вернулись на международную арену. Конечно, хочется оставаться и в европейском футболе. Но руководителям виднее. Думаю, они задаются такими же вопросами», — сказал Гаранин «СЭ».

Вопрос о возможном переходе РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию будет рассмотрен в пятницу, 30 декабря.