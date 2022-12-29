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Сегодня, 11:21

Ветеран ЦСКА резко раскритиковал Карраскаля после слов о возможном уходе из клуба: «Выгнать его к чертовой матери!»

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Хорхе Карраскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова полузащитника армейцев Хорхе Карраскаля о возможном уходе из клуба.

Ранее 24-летний колумбиец заявил, что чувствует себя довольным в московской команде, однако не исключил, что может покинуть красно-синих в зимнее трансферное окно.

«Карраскаль — это дешевое повидло. Он пришел на легкие деньги. И перестал совсем трудиться. Пару игр провел, вроде — вот какой талантливый игрок. А нет, он дурака валяет здесь. Он понял, что здесь можно расслабиться и получать огромные деньги. Выгнать его к чертовой матери! И взять работягу, хорошего полузащитника. Что у нас, нет их, что ли? Есть, конечно. Просто мы зациклились на иностранцах. Как в свое время было поклонение перед иностранщиной. Зачем? Надо заканчивать с этой Европой к чертовой матери. У нас своих ребят достаточно вполне. Надо их правильно воспитывать, и правильно заниматься с ними в школах», — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Карраскаль выступает за ЦСКА с февраля 2022 года, на его счету 6 голов и 7 результативных передач в 31 матче за армейцев. Контракт футболиста действует до конца июня 2026 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

Владимир Пономарев
Хорхе Карраскаль
Футбол
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ФК ЦСКА (Москва)
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
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 - : -
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