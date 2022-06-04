Николич и «Динамо» не могут договориться

По информации «СЭ», «Динамо» сделало предложение Марко Николичу возглавить московский клуб. Но стороны пока не смогли договориться.

42-летний сербский специалист работал в «Локомотиве» в период с 14 мая 2020 по 5 октября 2021 года. Вместе с «Локомотивом» Марко Николич выиграл Кубок России-2020/21.

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц после окончания сезона покинул клуб и возглавил берлинскую «Герту».

«Динамо» под руководством Шварца стало бронзовым призером чемпионата России в минувшем сезоне, упустив в последнем туре серебро, а в финале БЕТСИТИ Кубка России проиграло «Спартаку» (1:2).