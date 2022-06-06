Клаудиньо посвятил золото РПЛ семье

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо в интервью «СЭ» назвал лучший момент сезона-2021/22.

— Какой момент сезона лучший для тебя? Какой матч или эпизод — самый запоминающийся?

— Разгром «Спартака» 7:1, когда я забил очень крутой голасо, ха-ха!

— Кому ты посвящаешь свое первое российское золото?

— Во-первых, Богу — за то, что дал мне здоровье, чтобы заниматься любимым делом. Во-вторых, моей семье, которая всегда была и остается рядом со мной.