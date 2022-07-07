Бальбуэна приостановит контракт с «Динамо»
Как стало известно «СЭ», защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна приостановит контракт с российским клубом.
Ранее, 6 июля, бразильские СМИ сообщили о его переходе в «Кориньианс», при этом с 21 июня он тренируется с командой.
30-летний защитник играет в «Динамо» с 2021 года. За это время он сыграл в 27 матчах во всех турнирах, где отметился 4 голами. Его контракт с московским клубом клубом действует до лета 2025 года.
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
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|0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
|0
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|0
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|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
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|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
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|0
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16
|Оренбург
|0
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
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