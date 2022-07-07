Бальбуэна приостановит контракт с «Динамо»

Как стало известно «СЭ», защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна приостановит контракт с российским клубом.

Ранее, 6 июля, бразильские СМИ сообщили о его переходе в «Кориньианс», при этом с 21 июня он тренируется с командой.

30-летний защитник играет в «Динамо» с 2021 года. За это время он сыграл в 27 матчах во всех турнирах, где отметился 4 голами. Его контракт с московским клубом клубом действует до лета 2025 года.