Кобелев о матче «Факел» с «Динамо»: «Второй тайм перевернул игру с ног на голову»

Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на ничейный результат в матче 3-го тура РПЛ москвичей против «Факела» (3:3).

«Матч получился увлекательный, очень острый. После первого тайма я думал, что «Динамо» доведет матч до победы. «Факел» достаточно организованно играл, была видна структура, но по индивидуальным качествам футболисты «Динамо» на голову выше. Второй тайм перевернул игру с ног на голову. В первую очередь, я хотел бы отметить игроков «Факела», которые стали играть от ножа и загорелись идеей, стадион им помог. Это психологическое давление на «Динамо» сыграло свою роль. Оно не ожидало таких действий в начале и не было готово к такой смене ведения игры», — сказал Кобелев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Кобелев также добавил, что уход Фомина сказался на игре москвичей.

«С уходом Фомина нарушилась стройность в середине поля. Игроки «Факела» проигрывают игрокам «Динамо» индивидуально, но с точки зрения самоотдачи, энергии и желания, они добились сегодня ничьей», — сказал Кобелев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

«Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России с 2 очками в 3 матчах. «Динамо» идет на второй строчке с 5 очками в 3 играх.