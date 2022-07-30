Смолов похвалил «Факел» после ничьей в матче с «Динамо»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ничью с «Факелом» (3:3) в 3-м туре РПЛ.

«Так бывает, «Факел» — молодец. Была ли недооценка соперника? Нет», — сказал Смолов «СЭ».

В игре с «Факелом» Смолов сделал дубль. 31-летний россиянин забил 4 гола и сделал 2 результативных передачи в 3 матчах сезона-2022/23.

В следующем туре «Динамо» сыграет на выезде против «Крыльев Советов». Матч состоится 7 августа, начало — в 17.30 (мск).