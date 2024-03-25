«Зенит» проведет товарищеский матч с «Црвеной Звездой» в Санкт-Петербурге в июле

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич сообщил «СЭ» о планах провести новый товарищеский матч с «Зенитом» летом в России.

«Следующий матч «Црвены Звезды» и «Зенита» будет в первой половине июля. Отдельная игра или в рамках турнира? Посмотрим. Она состоится в Санкт-Петербурге», — сказал Терзич «СЭ».

Ранее матч между командами прошел 23 марта на стадионе «Райко Митич» в Белграде. Петербургский клуб проиграл со счетом 0:1.