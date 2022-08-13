«Зенит» — ЦСКА: почему не назначен пенальти в ворота зенитовцев?

На 90-й минуте матча 5-го тура чемпионата России «Зенит» — ЦСКА арбитр Павел Кукуян принял верное решение, не назначив 11-метровый удар в ворота хозяев поля.

13 августа. «Зенит» — ЦСКА.

У судьи для этого не было оснований: защитник сине-бело-голубых Родригао в борьбе с соперником сыграл в мяч правой ногой и не нарушил никаких правил.