Амарал: «Не все игроки могут выступать за «Спартак». Ментальность — очень важный пункт»
Бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал рассказал, какие факторы считает важными для футболистов команды.
«Не все игроки могут выступать за «Спартак». Ментальность — очень важный пункт. На них сваливается большое давление. От них многого требуют. Если говорить о российском футболе, не все иностранцы могут сюда приехать. Кто-то может получать большую зарплату, у него есть менталитет победителя. Зачастую приезжают, проигрывают 2-3 матча и теряют желание играть на своем уровне. Каждый должен оставаться профессионалом.
В раздевалке игроки говорят о том, кто сколько зарабатывает. Поэтому нам важен баланс зарплат. Если один получает несоизмеримо больше, чем другой, это может привести к проблемам.
Дмитриев пришел молодым и талантливым игроком. Мы отправили его в аренду. После возвращения он стал играть важную роль внутри «Спартака». Уверен, что он однажды станет основным левым защитником сборной России. Пару лет назад никто не думал об Умярове, а сейчас я считаю его одним из лучших игроков команды.
Мы сказали руководству, что Маркиньос будет хорошим игроком. Он приходил как игрок, который будет помогать остальным. Со временем он стал важным футболистом в составе. Позже руководство увидело его потенциал. Мы хотим, чтобы приходили большие игроки, но это не всегда возможно», — сказал Амарал в рамках курса «Спортивный директор» от Talent Scout.
Амарал работал в «Спартаке» с января по ноябрь 2024 года.
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3
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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6
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7
|Динамо
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8
|Рубин
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9
|Ахмат
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10
|Ростов
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11
|Кр. Советов
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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16
|Факел
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
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