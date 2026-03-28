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28 марта, 15:22

Амарал: «Не все игроки могут выступать за «Спартак». Ментальность — очень важный пункт»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал рассказал, какие факторы считает важными для футболистов команды.

«Не все игроки могут выступать за «Спартак». Ментальность — очень важный пункт. На них сваливается большое давление. От них многого требуют. Если говорить о российском футболе, не все иностранцы могут сюда приехать. Кто-то может получать большую зарплату, у него есть менталитет победителя. Зачастую приезжают, проигрывают 2-3 матча и теряют желание играть на своем уровне. Каждый должен оставаться профессионалом.

В раздевалке игроки говорят о том, кто сколько зарабатывает. Поэтому нам важен баланс зарплат. Если один получает несоизмеримо больше, чем другой, это может привести к проблемам.

Дмитриев пришел молодым и талантливым игроком. Мы отправили его в аренду. После возвращения он стал играть важную роль внутри «Спартака». Уверен, что он однажды станет основным левым защитником сборной России. Пару лет назад никто не думал об Умярове, а сейчас я считаю его одним из лучших игроков команды.

Мы сказали руководству, что Маркиньос будет хорошим игроком. Он приходил как игрок, который будет помогать остальным. Со временем он стал важным футболистом в составе. Позже руководство увидело его потенциал. Мы хотим, чтобы приходили большие игроки, но это не всегда возможно», — сказал Амарал в рамках курса «Спортивный директор» от Talent Scout.

Амарал работал в «Спартаке» с января по ноябрь 2024 года.

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Томаш Амарал
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3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
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