Амарал рассказал, что следил за полузащитником «Спартака» Барко, когда тому было еще 16 лет

Бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал рассказал, что давно следил за полузащитником Эсекьелем Барко, который перешел в московский клуб из «Ривер Плейт» в июле 2024 года.

«Чтобы наша база по скаутингу была эффективной, важно постоянно следить за игроками из нее. Барко я знал еще с 16 лет, тогда он играл за «Индепендьенте». Когда пришла его кандидатура, я знал, что у него правильная ментальность, чтобы играть в «Спартаке». Тайминг является важным фактором. Барко перешел в «Спартак», потому что мы приехали к нему в нужный момент», — сказал Амарал в рамках курса «Спортивный директор» от Talent Scout

В сезоне-2025/26 Барко забил 5 голов и сделал 7 результативных передач в 27 матчах за «Спартак» во всех турнирах. Контракт 26-летнего аргентинца с московским клубом действует до конца июня 2027 года.