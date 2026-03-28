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Амарал рассказал, что следил за полузащитником «Спартака» Барко, когда тому было еще 16 лет

Микеле Антонов
Корреспондент
Эсекьель Барко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал рассказал, что давно следил за полузащитником Эсекьелем Барко, который перешел в московский клуб из «Ривер Плейт» в июле 2024 года.

«Чтобы наша база по скаутингу была эффективной, важно постоянно следить за игроками из нее. Барко я знал еще с 16 лет, тогда он играл за «Индепендьенте». Когда пришла его кандидатура, я знал, что у него правильная ментальность, чтобы играть в «Спартаке». Тайминг является важным фактором. Барко перешел в «Спартак», потому что мы приехали к нему в нужный момент», — сказал Амарал в рамках курса «Спортивный директор» от Talent Scout

В сезоне-2025/26 Барко забил 5 голов и сделал 7 результативных передач в 27 матчах за «Спартак» во всех турнирах. Контракт 26-летнего аргентинца с московским клубом действует до конца июня 2027 года.

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Эсекьель Барко
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Томаш Амарал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
Результаты / календарь
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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